‘Pati Oyunu’yla köpek fobisine son

Çocukların korkularını yenmelerini ve hayvan sevgisi kazanmalarını sağlamak amacıyla, Zeytinburnu Belediyesi ve Tanısan Seversin Derneği işbirliğiyle “Pati Oyunu” projesi başlatıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ndeki hayvanları ziyaret eden çocuklar, terapi köpekleriyle bir araya gelerek korkularını yenmek için eğitim aldı.

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