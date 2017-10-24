Patlıcan pizza malzemeler

3 adet bostan patlıcanı

10 adet cherry domates

Bir tutam fesleğen

1 su bardağı kadar kaşar peyniri

Göz kararı zeytin

1 avuç (rendelenmiş)

ıspanak yaprağı

Göz kararı yeşil ve kırmızı biber dilimleri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Domates sosu için:

3 adet orta boy domates

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Patlıcan pizza nasıl yapılır?

Domatesleri rendeleyip sos tencerenize alın. Rende sarımsak tuz ve karabiberini ekleyip düşük ısıda suyunu çekene kadar 20-25 dakika pişirin. 1 cm kalınlığında dilimlediğiniz patlıcanları yağlı kağıt yerleştirdiğiniz fırın tepsinize yerleştirin.

Üzerine biraz tuz ve karabiber serpiştirin. Bir fırça yardımıyla her iki tarafına da bir kat zeytinyağı sürüp önceden ısıtılmış fırınınızda 8-10 dakika 200 derecede pişirin.

Ters çevirdiğiniz patlıcanların diğer tarafına zeytinyağı sürün ve bir beş dakika daha pişirin. Patlıcanları fırından çıkarın. Üzerine önce domates sos sonra ince kıyılmış ıspanakları rendelenmiş havuçları yerleştirin. Biberleri ve zeytinleri serpiştirip üzerine rende kaşarı ekleyin. Fırında 5-6 dakika pişirin.

Peynir eriyince patlıcanların üzerine kalan kaşarı ikiye böldüğünüz cherry domatesleri ve fesleğen yapraklarını koyun ve tekrar fırına verin. Kaşar peyniri nar gibi kızarınca fırından çıkarıp patlıcan pizzalarınızı soğumadan servis edin! AFfiyet olsun.