Patlıcanlı gül böreği malzemeler

2 adet yufka

4 adet patlıcan

1 su bardağı beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

Patlıcanlı gül böreği üzeri için

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Patlıcanlı gül böreği nasıl yapılır?

Patlıcanları ocak üzerinde veya mangalda közleyin, kabuklarını temizleyin. Derin bir kase içinde patlıcanları iyice ezin. İçine beyaz peynir, rendelenmiş beyaz peyniri ve tuz ilave edip karıştırın. Yufkaları düz bir zemine serip sekiz üçgen parçaya bölün.

Üçgenlerin uzun kenarlarına malzemeyi yerleştirip sarın. Uzun bir çubuk halini alan yufkaları kendi etrafında çevirerek gül şeklinde sarın. Üzerine yumurta sarısını sürüp zeytinyağını gezdirdikten sonra yağlanmış fırın tepsisine gül böreklerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında gül böreklerini 20 dakika pişirin. Patlıcanlı gül börekleriniz hazır! Afiyet olsun...

Patlıcanlı gül böreği

Patlıcanlı gül böreği tarifi

Patlıcanlı gül böreği malzemeler

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