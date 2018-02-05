Patlıcanlı pilav malzemeler

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet patlıcan

1/3 demet maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağ

1/2 su bardağı kızartma yağı

1 çay kaşığı yenibahar

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Patlıcanlı pilav malzemeleri

Patlıcanları yıkayıp, soyun ve tuzlu suda bekletin. Pirinçleri, ılık suda bekletin. Soğanı, sarımsağı ve maydanozları ince ince doğrayın. Patlıcanları tuzlu sudan çıkarıp sıkın, ortadan ikiye bölüp dilimleyerek kesin. Kızgın yağda kızartın.

Çok pişmeden tavadan çıkarıp kağıt havluda yağını süzün. Yağsız bir tavada dolma fıstıklarını kokuları çıkana kadar kavurup kenara alın.

Pilav tenceresine tereyağını koyun, yanmaması için 3-4 damla zeytinyağı da ekleyin. Önce soğanları koyun ve kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsakları ekleyin. En son yıkanmış pirinçleri ekleyin ve pirinçler kavrulana kadar kontrollü ateşte kavurmaya devam edin. Pirinçler kavrulduktan sonra baharatını, şekerini, tuzunu, fıstıklarını ve maydanozları ekleyin.

Pilav tenceresini boşaltın. Dibine patlıcanları dizin, üzerine pirinç karışımını koyun ve 3 su bardağı sıcak suyu ekleyip, tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekince ocağın altını kapatın, demlenmesi 20 dakika bekleyin, sonra bir tabağa ters çevirerek patlıcanlı pilavı çıkarın. Patlıcanlı pilavınız hazır! Afiyet olsun...

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