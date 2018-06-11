Pilav tarifini farklılaştırmak deyince aklınıza şehriyeli ya da kuş üzümle yapılanı geliyorsa bir de patlıcanlı pirinç pilavını deneyin. Yağda kızarmış patlıcanların lezzeti pirince geçiyor, bildiğimiz pilavın kokusu tadı nefis bir hal alıyor. Buram buram lezzet kokan patlıcanlı pilav nasıl yapılır? İşte patlıcanlı pilav tarifi ve kalorisi...

PATLICANLI PİLAV KAÇ KALORİDİR?

Patlıcanlı pilav yağda kızaran patlıcanlar ve pirinçteki şekeri düşününce diyete uygun bir yemek değildir. Patlıcanlı pilavın bir porsiyonu yaklaşık 123 kaloridir.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

PATLICANLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağ

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 adet patlıcan

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı yenibahar, karabiber, şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Patlıcanların acısını çıkarak tarife başlayın. Yıkayıp ince ve yatay olarak kestiğiniz patlıcanları tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ardından süzüp kurutun. Tavada sıvıyağ ile patlıcanları kızartın ve havlu peçete serdiğiniz bir tabağa alın. Pirinçleri yıkayın. Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ve maydanozları ince ince kıyın. Dolmalık fıstıkları yağsız olarak kavurun. Pilav tenceresine tereyağını koyun ve soğanları ve sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından yıkanmış pirinçleri ekleyin ve pirinçler kavrulana kadar kontrollü ateşte kavurmaya devam edin.

Sonra baharatını, şekerini, tuzunu, fıstıklarını ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyin bir kere karıştırıp ocaktan alın. Başka bir pilav tenceresinin dibine patlıcanları dizin, üzerine pirinç karışımını koyun ve 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyip tekrar ocağa alıp tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekince ocağın altını kapatın. En az 20 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından ters çevirerek tencereden pilavı çıkarın. Afiyet olsun...

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