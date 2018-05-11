Patronato - Banfield sahaya çıkıyor

Patronato ve Banfield, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:15. Patronato 32 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Banfield 34 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Patronato, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Banfield, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 312. İddaa'da Patronato kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Banfield kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Patronato son haftadaki Atletico Rafaela müsabasında 3-0 yenildi.

Banfield ise Independiente maçında 0-1 kazandı.

Patronato, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Patronato, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Banfield, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Banfield 13 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.