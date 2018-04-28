Patronato - San Lorenzo maçı rakamları

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Patronato, 29 Nisan 2018 Pazar günü San Lorenzo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. 28 puanlı Patronato 20. sırada bulunuyor, San Lorenzo 46 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Patronato, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. San Lorenzo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 615. İddaa'da Patronato kazanır 3.50, berabere biter 3.10, San Lorenzo kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Patronato son haftadaki Atletico Rafaela müsabasında 3-0 yenildi.

San Lorenzo ise Lanus maçında 2-2 berabere kaldı.

Patronato, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Patronato, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

San Lorenzo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. San Lorenzo, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.