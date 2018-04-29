Patronato - San Lorenzo maçı rakamları

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Patronato, 29 Nisan 2018 Pazar günü San Lorenzo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:15. Maç öncesi Patronato 28 puanla 20. sırada, San Lorenzo 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Patronato, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. San Lorenzo son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 615. İddaa'da Patronato kazanır 3.00, berabere biter 3.00, San Lorenzo kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Patronato son haftadaki Atletico Rafaela müsabasında 3-0 yenildi.

San Lorenzo, Lanus karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Patronato, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Patronato, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

San Lorenzo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. San Lorenzo, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.