Patty Jenkins, Wonder Woman filmi ile rekor kırdı

Amerikalı yönetmen Patty Jenkins, “Wonder Woman” filminin devamı için 8 milyon dolarlık anlaşmayı imzalarken Hollywood’un en çok kazanan kadın yönetmeni unvanını kazandı.

Variety Dergisi, 46 yaşındaki yönetmenin, yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Wonder Woman 2” filminden 8 milyon dolar kazanacağını duyurdu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, başrolde yine İsrailli oyuncu Gal Gadot’nun (32) yer alacağı yeni filmin Aralık 2019’da seyirciyle buluşması bekleniyor.