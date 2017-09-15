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Kültür-Sanat

Patty Jenkins, Wonder Woman filmi ile rekor kırdı

Patty Jenkins, Wonder Woman adlı filmi ile en çok kazanan kadın yönetmen oldu

15 Eylül 2017 Cuma, 13:06:12

Amerikalı yönetmen Patty Jenkins, “Wonder Woman” filminin devamı için 8 milyon dolarlık anlaşmayı imzalarken Hollywood’un en çok kazanan kadın yönetmeni unvanını kazandı.

Variety Dergisi, 46 yaşındaki yönetmenin, yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Wonder Woman 2” filminden 8 milyon dolar kazanacağını duyurdu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, başrolde yine İsrailli oyuncu Gal Gadot’nun (32) yer alacağı yeni filmin Aralık 2019’da seyirciyle buluşması bekleniyor.

WONDER WOMAN - FRAGMAN
Sadece savaşçı amazon kadınların yaşadığı Themyscira adasında büyüyen, buranın dışına hiç çıkmamış ve hiçbir erkek görmemiş Diana (Gal Gadot) müthiş savaş yeteneklerine sahip bir yarı tanrıdır. Günün birinde adaya bir Amerikan savaş uçağı düşer. Uçağın pilotu Steve Trevor (Chris Pine), Diana tarafından kurtarılır. Dünyanın büyük bir savaş halinde olduğunu anlatan pilotun sözleriyle Diana, adasını terkederek uygar dünyaya doğru yola çıkar ve dünya savaşını bitirebilmek için bütün hünerlerini ortaya sermeye başlar.Filmde Gal Gadot, Wonder Woman karakterini Batman v Superman filminden sonra 2. kez canlandırıyor.

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