Pau - Dunkerque sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Pau ile Dunkerque, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Pau 35 puanla 14. sırada, Dunkerque 37 puanla 9. sırada bulunuyor. Pau son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dunkerque, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 198 kodlu maçı oynayanlar; Pau galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Dunkerque galibiyet oranı 3.20.

Pau son haftadaki Chateauroux müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Dunkerque ise Quevilly maçında 1-2 yenildi.

Pau, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Pau, kendi sahasında 21 gol attı, 19 gol yedi.

Dunkerque, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Dunkerque, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.