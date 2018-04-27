Pau - Dunkerque sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Pau, 27 Nisan 2018 Cuma günü Dunkerque takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 35 puanlı Pau 14. sırada bulunuyor, Dunkerque 37 puana sahip ve 9. sırada. Pau, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dunkerque, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 198 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pau kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Dunkerque sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler.

Pau son hafta oynanan Chateauroux maçında 1-1 berabere kaldı.

Dunkerque ise Quevilly karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Pau, 21 gol attı ve 19 gol yedi.

Dunkerque ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dunkerque, 19 gol atarken 14 gol yedi.