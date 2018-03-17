Çok uzun zamandır Türkiye’desiniz... Sizi İstanbul’a çeken neydi?

İskoçya’da büyüdüm, Manchester’da klasik gitar üzerine konservatuvar okudum. Türkiye’ye ilk defa 88’de EndiPol’le birlikte geldim ve eşimle tanıştım. 30 senedir Türkiye’deyim.

Bütün hayatınız müzik sanırım...

Klasik müzikle başladık, iki pop müzik albümü yaptık. Yurtdışında albüm çalışmalarımız oldu ama bir ayağımız hep Türkiye’deydi. Çok uzun süre mutfakta kaldım. Kurumsal ve reklam müzikleri yaptım ama tekrar sahneye çıkmak istedim. Habertürk’te 3 sene Müzik ve Yol programını yaptım. 75 il gördüm. Program sayesinde farklı müzik tarzlarıyla tanıştım, müthiş insanlarla karşılaştım.

Habertürk’te kaç program yaptınız?

120 bölüm yaptık. Elimizde kocaman bir arşiv oluştu, albüm yapmam için çok istek geldi. “Kar Var, Duman Yok” adında, türkülerden oluşan bir albüm yaptık. Bu sıralarda oğlumun katkısıyla sosyal medyada videolar çekmeye başladık. O da müzik seviyor, keman çalıyor, çok mutluyuz. Bir sene önce bizi takip eden 500 kişi bile yoktu, şimdi 87 bin takipçimiz var.

‘ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ İLE MİLYONLARA ULAŞTIK'

Youtube’un müzisyenler için denklemi değiştirdiğini düşünüyor musunuz?

Aslında Youtube’un gücünü ben de yeni yeni öğrenmeye başladım. Çanakkale Türküsü videomuzda gördüğümüz gibi milyonlara ulaşabileceğiniz bir potansiyel var sosyal medyada. Sadece Türkiye değil, Amerika’dan, Avustralya’dan, Avrupa’dan bizi takip eden, iletişim kurabileceğimiz koskoca bir dünya var. Esasında çok yakınız.

Kanalınızı interaktif kullanıyorsunuz. İzleyici yorumlarına cevap veriyorsunuz. Bu iletişim şarkı seçme ve içerik yaratma sürecini etkiliyor mu?

Tabii etkiliyor. Oğlumla birlikte anketler yapıp istekler üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Dünya çok büyük ama aynı zamanda çok küçük. İletişim insanları mutlu ediyor, ben de iletişimde kalmaya çalışıyorum. Yönetmenimiz Kaan’la bir rutinimiz var. Cuma günleri yeni video yüklediğimizde ilk yarım saat gelen yorumları okuyoruz, bazen bunu çekip Instagram’a koyuyoruz. O ilk anlarda inanılmaz bir heyecan var.

İnternette her zaman çok pozitif bir ortam olmaz ama siz neredeyse tamamen pozitif geri dönüşler alıyorsunuz.

Çok şükür! Ekranda nasılsam insanlarla tanıştığımda da, iş ortamında da aynıyım. İnsanlar bu doğallığı ve samimiyeti seviyor. Bizi izleyenlerin yüzde 70’i, 18-34 yaş aralığında. Gençlerin bizi takip etmesi beni mutlu ediyor. Bazen ‘Türküleri bize tekrar sevdirdiniz’ diye yorumlar alıyorum.

İnternette insanlar çok acımasız olabiliyor. Oğlunuzu kamera önüne çıkarmaktan korktunuz mu?

Bir baba olarak beni asıl korkutan şey, internette ben görmeden neler yaptığı. Kontrol etmeniz lazım. Müzikle ilgili araştırmalar yapıyor, oyun videoları izliyor. Çocuklarımızı olduğunca koruyup eğitmeye çalışıyoruz. İzleyicilerimiz Eren’i çok seviyor, hep iyi yorumlar yazıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde korkacak, endişelenecek bir şeyim yok.

'YİĞİDİM ASLANIM'I ÇOK BEĞENİYORUM'

Son bir yıldır cover’lar üzerinden bir proje yapıyorsunuz. Kendi şarkılarınızı bir daha ne zaman dinleyebiliriz? Oğlunuzu buna dahil edecek misiniz?

Paul: Yavaş yavaş yaptığım, paylaşmak istediğim kendi şarkılarım var. Eren de belki dahil olur. Eren türküleri ve halk müziğini pek sevmiyor, uzun zamandır bir Coldplay şarkısını yapmamızı istiyordu, şu an bunun kaydındayız.

Yaptığınız yorumlardan en çok beğendiğiniz hangisi?

Eren: Ben Yiğidim Aslanım’ı çok beğeniyorum.

Paul: Ben hepsini çok seviyorum. Yiğidim Aslanım, İzmir Marşı, Çanakkale Türküsü hepsini iyi ki yaptık.

Youtube dışında sizi canlı görmek isteyenler için nasıl etkinliklere katılıyorsunuz, nereden takip edebilirler?

Paul: Aralıkta memleketim İskoçya’da bir konser verdim. Bütün programım Türkçe’ydi. Anadolu’nun farklı müziklerini memleketimin insanlarına yansıtmak benim için çok ilginç bir deneyimdi. İnsanlar pek çok şehre gelmemi istiyor. Bunun için bir grup kuruyorum. İnşallah yakında başlayacağız.

'İZMİR MARŞI ÇOK İSTENDİ'

Şarkı seçimlerinde nasıl bir süreç izliyorsunuz? İzleyiciler, oğlunuz ve siz arasında kimin fikri ne kadar ön plana çıkıyor?

Eren: Şarkıya göre değişiyor. Bazen hiç bilmediğimiz şarkılar istek olarak geliyor, biz de dinliyoruz. Hepimizin fikri bir şekilde

sürece dahil oluyor.

Paul: Çanakkale Türküsü’nden sonra İzmir Marşı çok istendi. Türkiye’de uzun zamandır yaşıyorum ama bir yabancı olarak İzmir Marşı gibi bir parça söylersem kötü bir tepki gelmesinden çekindim. Oğlum burada doğdu, ben de Türk vatandaşlığı aldım ve Türk’üm diyebilirim. Siz bu tarz parçaları dinlerken ne hissediyorsanız, ben de hissediyorum. Bizim yaptığımız yorum biraz daha akustik rock tarzında oldu, oğlumla bir ahenk yakaladık. Çanakkale Türküsü gibi parçalara bir çocuğun sesi girdiği zaman masumiyet katıyor.