Paul Le Guen: "Beni endişelendiren Fenerbahçe"

Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Çok önemli bir maç bizim için. Çok fazla şey ifade ediyor. Fenerbahçe de son dönemde büyük çıkış yakalayan bir takım. Bizi zor bir görev bekliyor cuma günü için burası kesin" dedi.

"PABLO GİBİ DEV BİR OYUNCU İSTERSE CUMA SABAHINA KADAR BEKLEYEBİLİR"

Sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi veren deneyimli teknik adam, "Harun iyileşti, dün de antrenmanımıza katıldı zaten. İyi bir durumda şu anda. Tamamen iyileşti gibi gözüküyor. Pablo ile alakalı yarına kadar bekleyeceğiz. Perşembe gününe kadar karar vermek açısından bekleyeceğiz. Nasıl hissedecek kendisini bizim için önemli olan o ama tabi Pablo gibi dev bir oyuncu isterse cuma sabahına kadar bekleyebilir kararı vermek konusunda. Onun nasıl hissedeceği bizim için önemli" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ VE ÇOK BÜYÜK BİR KARŞILAŞMA"

"Beni endişelendiren konu takımımızın herhangi bir şekilde rehavete kapılması değil, Fenerbahçe takımı" diyen Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eminim taraftarlarımız geleceklerdir ve stadı neredeyse tamamen dolduracaklardır ve bize ihtiyacımız olan atmosferi sağlayarak daha fazla odaklanmamızı sağlayacaklardır. Gerçekten çok önemli ve çok büyük bir karşılaşma."

"FENERBAHÇE MUHTEMELEN ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİ OLACAK"

Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışının kendilerinin endişelenmesine sebep olduğuna dikkat çeken Le Guen, "Bir yandan da sakat oyuncularının dönüşü var. Janssen'in döndüğünü biliyoruz. Valbuena kadroya geri dönecek. Zaten iyi olan, rotasyonu yüksek olan, geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe bu oyuncularının da dönüşüyle muhtemelen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak. Biz de önemli bir kadroyuz. Biz de özellikli bir takımız. Belki şampiyonluğun adaylarından biri olmasak da şampiyonluk adayı takımlara sıkıntı çıkaracak, sorun çıkarabilecek bir takımız. Cuma günü de bunu ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.

"BEN BURSA'YA GELDİĞİMDEN BERİ ATAK BİR FUTBOL OYNATMAYA ÇALIŞTIM"

İki takımın da ligin en golcü takımları arasında yer aldığının hatırlatılması üzerine Le Guen, "Ben Bursa'ya geldiğimden beri atak bir futbol oynatmaya çalıştım takımıma. Bunu empoze etmeye çalıştım takımıma. Bana da bu şekilde oynanmasının sevildiği söylenmişti zaten. Fenerbahçe gibi güç, teknik, diğer konularda üst düzey olan, iyi savunmacılara karşı oynayacağınız zaman iyi düşünmelisiniz ki bu maçta bir şansınızın olmasını istiyorsanız o gün en iyi şekliniz ile sahaya çıkmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

"GELDİĞİMİZ YERİ UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR"

Takım olarak mütevazi kalma taraftarı olduğunu dile getiren Le Guen, "Sezon başında gerçekten çok büyük bir bilinmezlik hakimdi. Ne kadar iddialı olabileceğiz?, Bu takım nereye gidebilir? Bunlar gerçekten belirsizdi. Bugün geldiğimiz noktada bazı şeyleri daha net görebiliyoruz ama mütevazi kalma taraftarıyım ben. İyi bir takımız ama geldiğimiz yeri unutmamamız gerekiyor. Ayaklarımız mutlaka yere basmalı. Hayalperest olmamalıyız. Önümüzdeki haftalarda iyi yerlere gelmek istiyoruz ama bunu gerçekçi kalarak yapabiliriz sadece" dedi.



Le Guen, konuşmasının sonunda da ünlü Fransız şarkıcı Johnny Hallyday'in hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Paul Le Guen

bursaspor