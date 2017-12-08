Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetinden dolayı Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ve galip geldiğini belirten Le Guen, "Maçla ilgili pişmanlıklarım var ama herkes elinden geleni yaptı. İsterdim topu iyi çevirelim. Çok az pozisyon verdik, belki penaltı verdik ama takım organizasyonu ve oyuncularımın katılımı istediğim seviyedeydi." diye konuştu.
Fransız çalıştırıcı, "Hücumda etkisiz kalmanızı neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "Bence bazı oyuncularımız gergindi. Her zamanki rahatlığımızda değildik. Çok fazla basit top kaybı yaptık. Beni hayal kırıklığına uğratan oyunu kurma, topu kullanma kabiliyetimizdi." yanıtını verdi.
Bir basın mensubunun "(Maçla ilgili pişmanlıklarım var) dediniz. Oyuncu tercihi mi yoksa sistemle ilgili bir pişmanlık mı?" sorusunu Le Guen, şöyle yanıtladı:
"Pişmanlık derken seçimlerin ve sistem üzerinden değil. Nereden başladığımızı unutmuyorum. Güçlü oyunculardan kurulu takıma sahip Fenerbahçe. Soldado ve Valbuena gibi oyuncuları yedekten oyuna atabiliyorlar. Belki penaltıyı vermeyebilirdik, bu benim için pişmanlık."
Le Guen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk adaylarından biri olacağını da kaydederek, "Bazı gerçekleri insanlara hatırlatmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunun gücü yakın zamanda şampiyonluğa yürüyecek. Fenerbahçe şampiyonluk adaylarından biri olacak ama Bursaspor olmayacak. Gerçekleri ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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