Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Bursaspor, 1-0'ın rövanşında sahadan 2-1 galip ayrılmasına rağmen turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Öncelikle büyük hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Elendik, kupanın dışında kaldık. Elimizden gelen maksimum eforu sarf ettik. İlk gole rağmen başımızı dik tuttuk. Bir şekilde döndük. Yeterince iyi değildik ama şanslı da değildik. Son dakikada direkten dönen top içeriye girseydi turu atlayan taraf olacaktık. Bugün nasıl savaştıysak, eminim ki sezonun geri kalanı için güzel anılar yaşayacağız" dedi.
"SAYGI ÇOK ÖNEMLİ"
Hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini de dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Alışkın değilim hakemler üzerine konuşmaya. Konuşmak istediğim şeyler var ama konuşmamam herkesin iyiliğine olacak. Altını çizmek istediğim konu var saygı. Saygı çok önemli. Kaybeden de kazanan da olsanız saygı unsurunu atlamamalısınız. Birileri bunu atladılar, saygıyı unuttular. Bugün itibariyle bu beni mutsuz etti" şeklinde konuştu.
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