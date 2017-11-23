Paul Le Guen: Transferde önceliğimiz oyuncuları elde tutmak

Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Özlüce Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Paul Le Guen, Karabükspor karşılaşmasında beklentilerinin 3 puan olduğunu ifade etti.

Karşılarında iyi motive olmuş bir takım olacağını belirten Le Guen, Kardemir Karabükspor'un kadro yapısının bulunduğu yeri yansıtmadığını ve bunun için dikkatli olacaklarını dile getirdi.

AGU'NUN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ: AMELİYATI İYİ GEÇTİ

Takımdan gelen haberlerin iyi yönde olduğunu aktaran Le Guen, ''Aziz çok uzun bir seyahat yapmıştı. Döndüğünde vücudu yorgun düşmüş ve hastalanmıştı. Antrenmanlara çıkmaya başladı. Titi de dönüyor. Teknik direktör olarak şans verdiğimde oyuncularımın hazır olmasını isterim. Agu'nun ameliyatı iyi geçti. Belki de beklediğimizden daha kısa sürede aramızda olacak.'' diye konuştu.

"OYUNCULARDAN MEMNUN OLDUĞUM İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPMADIM"

Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada bir değişiklik hakkını kullandığını hatırlatılması üzerine Fransız teknik adam, ''Saha içindeki takımın dengesini gözetmek zorunda olduğumu düşündüm. Her maç bugüne kadar 3 değişiklik yaptım ama böyle zorunluluk yok. Yedekte oturan oyuncuyu bir şeyleri değiştirmesi için oyuna alırsınız. Sahadaki oyunculardan memnun olduğum için değişiklik yapmadım.'' ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE ÖNCELİK OYUNCULARI ELDE TUTMAK

Le Guen, ocak ayı transfer dönemiyle alakalı herhangi bir şey düşünmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

''Zaten önceliğim de bu değil. Benim önceliğim hafta sonu hangi maç varsa o maça hazırlanmak ve takımı hazırlamak. Ocak ayı geldiğinde göreceğiz. Transfer döneminde önceliğim düzenli olarak oynayan oyuncuları elimizde tutmak olacak. Çünkü yeni bir takım kurduk ve yeni bir oluşum var.''

Öte yandan teknik direktör Paul Le Guen, yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Takım daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılarda Mikel Agu'nun yanı sıra Yusuf Erdoğan'ın Karabükspor karşılaşmasında oynamayacağı öğrenildi. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Le Guen