Kasımpaşa’nın başarılı oyuncusu David Pavelka, Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuştu... Birçok konuya değinen Çek orta saha “Sezon başında takımda oyuncular anlamında değişiklikler yaşandı. Birçok genç ve yetenekli oyuncu takıma katıldı. Sezon boyunca bazı iniş çıkışlarımız oldu ama genel anlamda iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Ancak iyi performans gösterdiğimiz zamanlarda beklediğimiz sonuçları alamadığımız maçlarımız da oldu. Bu nedenle de şu anda biraz hayal kırıklığı yaşamış olduk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştiremedik. Son 3 maçta ise ligi en iyi yerde bitirmek için oynayacağız” dedi.

‘ BAŞAKŞEHİR MAÇI DA İLGİNÇ OLACAK’

Ligde kalan son 3 maça ve bu hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya değinen Pavelka, “Ligi Başakşehir maçıyla bitirecek olmamız oldukça güzel. Çünkü onlar şampiyonluk için her şeyiyle oynayacak. Bu yüzden de oldukça ilginç bir maç bizi bekliyor. Son maçlarımızı hep bir şeyler için savaşan takımlarla oynayacağız. Bu bizim için avantaj. Belki biz hedefimizi gerçekleştiremedik ama Trabzon, Avrupa’ya gitmek istiyor. G.Birliği ligde kalma, Başakşehir ise şampiyonluk savaşı veriyor. Trabzon oldukça agresif ve baskılı oynayan bir takım ama oradan puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.