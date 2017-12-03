Pavyonda öğrendi, oğluyla sahte rakı imalathanesi kurdu

Eşinden boşanan U.Y.’nin oğlu ile birlikte içki imalathanesi kurduğunu tespit eden polis Örnekköy semtindeki eve baskın yaptı. 998 şişeye doldurulmuş yaklaşık bir ton sahte içki ele geçirildi, anne-oğul gözaltına alındı.

PAVYONDAKİ MÜŞTERİSİNDEN ÖĞRENMİŞ

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; U.Y.’nin çalıştığı pavyondaki bir müşterisinden kaçak içki yapımını öğrendiği ve oğluyla üretime başladığı ortaya çıktı. Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden olan ve yılbaşı gecesi özellikle Alaçatı’daki eğlence merkezlerinde büyük yoğunluk yaşanan Çeşme’de de sahte içki operasyonu vardı. Ovacık Mahallesi’nde yaşayan V.Ö.’nün evini basan polis, 4 ton sahte alkollü içki ele geçirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ÇAĞRI

Ticari amaçla kaçak içki üretme ve bulundurma suçundan gözaltına alınan V.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Menderes İlçesi’nde de bir imalathanede 1.5 ton sahte içki ele geçirildi. Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın “Önceki yıllarda sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler halen aklımızda. Lütfen vatandaşlarımız bildiği ve güvendiği yerlerden alkol alsın” uyarısı yaptı.

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