Payitaht Abdülhamid 19. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni sezon ilk bölüm özeti

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı İkinci Abdülhamid'in hikayesini konu edinen Payitaht Abdülhamid, yeni sezon ilk bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan bölümün ardından 19. bölüm fragmanı da yayınlandı! İşte Payitaht Abdülhamid 18. bölüm özeti ve Payitaht Abdülhamid 19. bölüm fragmanı...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu ve Hakan Boyav'ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid'in önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 19. bölümünde neler yaşanacak? İşte Payitaht Abdülhamid 19. bölüm fragmanı...

KİMİ GÖRÜNÜR, KİMİ GÖRÜNMEZ DÜŞMANLAR

Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştır. Ama Hatice ve Naime endişe içindedirler. Kemalettin Paşa dönen askerlerin içinde değildir. Sultan Abdülhamid, Yunanlıların teslim anlaşması için İngiliz ve Yunan Sefirleriyle masaya oturur.

Sefirlerin amacı Abdülhamid’i masada oyuna getirip yenmektir. Osmanlı, hilafeti ezeli düşman olarak görenler işlerini şansa bırakmaz ve Abdülhamid’in karşısına Kralların, Çarların üstünde yeni bir düşman gönderir. Bununla birlikte küçük Şadiye Sultan’ın yanında Saraya melek yüzlü bir şeytan girer.

Sultan Abdülhamid ve ailesi her yönden düşmanlarla çevrilmiştir. Kimi görünür, kimi görünmez düşmanlarla Abdülhamid’in nasıl baş edeceği seyirlik bir şölen olacaktır...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

Bülent İnal (Sultan Abdülhamid)

Özlem Conker (Bidar Kadın Efendi)

Saygın Soysal (Theodor Herzl)

Ezgi Eyüboğlu (Melike-Ahsen)

Hakan Boyav (Mahmud Paşa)

Selen Öztürk (Seniha Sultan)

İbrahim Kendirci (Yusuf)

Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir)

Gözde Kaya (Hatice Sultan)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa)

Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid 19. bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid yeni sezon

Payitaht Abdülhamid 18. bölüm özeti