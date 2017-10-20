34. Osmanlı padişahı ikinci Abdülhamid'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi, 21. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. Peki Payitaht Abdülhamid 21. bölümünde neler yaşanacak? İşte Payitaht Abdülhamid 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 21. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Bülent İnal'ın canlandırdığı 34. Osmanlı padişahı ikinci Abdülhamid'in hayatını anlatan ve Osmanlı Devleti'ni yönetimini işleyen tarih dizisi Payitaht Abdülhamid, 21. bölümüyle bu akşam 20:00'de TRT 1'de başlayacak. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Payitaht Abdülhamid 21. bölüm fragmanı ve özeti...

Abdülhamid Mahmut’u bir kez daha huzurundan gönderir fakat Mahmut vazgeçmez. Eski itibarlı günlerine dönmek için Parvus’la işbirliği yapmaya, oyunlar kurmaya devam eder. Onun bu oyunlarında rol alan Seniha Sultan ve Sabahattin ise sonunda kendilerini Abdülhamid’in karşısında bulur.

Murad ve Söğütlü ajanların tuzağından Selim Paşa ve kızı Dilşad’ı kurtarmayı başarır. Ama aldıkları istihbarat onları daha zorlu bir göreve sokar. Bu görevde en büyük yardımı Ahsen’den alırlar. Ahsen tercüme odasından çıkıp sokaklarda ajan peşinde koşarken bilmeden belki de ölümüne koşmaktadır.

Firuze, Bidar Sultan’dan intikamını almak ve Şehzade Abdülkadir’in gönlüne girebilmek için her yolu denemektedir. Bidar Sultan’ın bir anlık düştüğü gafletten Abdülhamid onun sayesinde haberdar olur. Daha üzerinden kız kardeşi Seniha Sultan’ın ihanet ağırlığı kalkmamışken Abdülhamid bu kez de karısı Bidar Sultan’ın ihanetiyle sarsılır.

Parvus sinsi ve zehirli ajanlarını Payitaht’ın sokaklarına salmıştır. Marco’nun komutasındaki ajanlar yüzünden Payitaht sokakları artık hiç tekin değildir.

Parvus’un bir diğer eli de Saraydadır. Mahmut’u kullanarak Şehzade Abdülkadir’i köşeye sıkıştırmayı başarır. Abdülkadir’in hatası, yoksa Herzl’e Kudüs’ün kapılarını mı açacaktır?

Hatice Sultan büyük bir ümitle Kemalettin’in Sultan Abdülhamid’le konuşmasını beklerken iki aşığın arasına Osman Paşa girer. Hatice’nin, derdinden yataklara düştüğünü öğrenen Sultan Abdülhamid Hatice’ye kendisi sorar, ne istediğini...

Hatice Sultan, Naime Sultan ve Kemalettin’in gözleri önünde aşkını söyleyebilecek midir?

Gerfand, Marco’nun tutsaklığından kurtulmayı başarır. Peşindeki ajanları canı pahasına atlatır, Saraya kadar ulaşır. Ama Abdülhamid’in karşısına çıkmayı başaracak mıdır?

20. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Payitaht Abdülhamid dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 20. bölümünde;

Parvus sahte kimliğiyle Abdülhamid’i istediği şekilde yönlendireceğini sanırken, Abdülhamid akıllıca hamlelerle planlarını alt üst eder.

Mahmut’un kendini aklamak için çevirdiği oyun önce Selim’i, ardından Seniha’yı bir kıskaca sokar. İkili dürüstlük ve sadakat sınavında ağır bir seçimle karşı karşıya kalır.

Kemalettin’in Abdülhamid’le konuşmasını bekleyen Hatice’nin hayallerini, bir tokat yerle bir eder.

Murad ve Söğütlü Payitaht’a yayılan ajanları bulmaya çalışırken aradıkları ipucunu Ahsen sayesinde bulurlar. Payitaht’ın sokaklarında amansız bir kaçma-kovalama yaşanır.

Abdülkadir’in evlilik teklifini reddeden Ahsen, karşısına dikilince daha fazla Sarayda kalamayacağını anlar. Ahsen’in gidişi Murad ve Abdülkadir’i karşı karşıya getirir.

Abdülkadir, Abdülhamid’den de istediği vazifeyi alamamıştır. Hem aşkta, hem işte kaybeden Şehzade, Saraydan ayrılma kararı alır. Bu karar Abdülkadir’i daha tehlikeli sulara, düşmanın namlusunun ucuna kadar götürür.

Firuze, Hünkâr'ın sofrasına, çocukluk aşkı Abdülkadir’in karşısına oturmayı başarmıştır. Ama haremde biri, asıl kimliğini öğrenir. Şimdi Firuze ne yapacaktır?

Parvus’la işbirliği yapan Mahmud, Saraya girmeyi başarabilecek midir?

Selim Paşa ve kızına düzenlenecek suikastı öğrenen Murad ve Söğütlü onları kurtarmayı başarabilecek midir?

Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid 21. bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı