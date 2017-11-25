Payitaht Abdülhamid 27. bölüm fragmanı çıktı mı? Payitaht yeni bölüm fragmanı ne zaman?

Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav ve Selen Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi, dün akşam ekrana gelen 26. bölümüyle izleyicinin beğenisini kazandı. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçen izleyiciler merakla yeni bölümde neler yaşanacağını bekliyor. Peki Payitaht Abdülhamid 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan İkinci Abdülhamid'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi, dün akşam yayınlanan 26. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin 26. bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti.

Payitaht Abdülhamid 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınllanması bekleniyor. Payitaht yeni bölüm fragmanı ile izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 26. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Abdülhamit için umutlar tükenmektedir. Bidar Sultan, büyük bir keder içindeyken, Parvus’u ve Amerikalıları öfkeden çılgına çevirecek bir karar alır.

Abdülhamid’in ölüm döşeğinde olması düşmanın ekmeğine yağ sürer. Bir yandan Amerika Osmanlı’ya karşı savaş hazırlıklarına başlar. Diğer taraftan hain planlarına dahil olan Mahmut Paşa, Parvus’un da emriyle Şehzade Abdülkadir’i tahta çıkarmak için hazırlar.

Tüm bunların yanında Sarayın içinde de başka bir savaş kopmaktadır. Firuze’ye tehdit notu bırakan kişi onun gerçek kimliğini Bidar’a söyler. Firuze deliye döner ve Hatice’nin Kemalettin’e yazdığı aşk mektubunu Bidar’a verir.

Halk, gazetelerde Abdülkadir’in tahta geçeceğini okumuş, ortalık alevlenmişken, Murad, Söğütlü ve Ahsen zehirleme olayının ve bütün bu tezgahın ardındaki ismi bulmaya çalışırlar. Bu sırada buldukları şeyle hayatlarının şokunu yaşayacaklardır!

Firuze’nin gerçek kimliği ortaya çıkınca neler olacak? Hatice ve Kemalettin, Firuze’nin intikam için onları içine attığı ateşten nasıl çıkacaklar? Abdülhamid eğer iyileşirse, savaşı durdurmayı başarıp öte yandan oğlunun ihanetini affedebilecek mi?

Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid 27. bölüm fragmanı

Payitaht 27. bölüm fragmanı

Payitaht yeni bölüm fragmanı