Payitaht Abdülhamid 28. bölüm fragmanı izle! Payitaht yeni bölüm fragmanı

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı İkinci Abdülhamid'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi, ekrana gelen 27. bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan yeni bölümünün ardından da 28. bölüm fragmanı için başlayan bekleyiş sona erdi. İşte Payitaht Abdülhamid 28. bölüm fragmanı ve Payitaht yeni bölüm fragmanındaki detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav ve Selen Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi, ekrana gelen 27. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin 27. bölümünün sona ermesiyle birlikte yeni bölüm fragman için de bekleyiş başladı.

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı an itibarıyla yayınlandı. Yayınlanan Payitaht 28. bölüm fragmanında Sultan Abdülhamid'in "Devletimize ve milletimize açılan çok cepheli bir savaşın içindeyiz." dediği sahne dikkat çekti. Öte yandan saraya gönderilen bir zehir, tüm sarayda salgına yol açıyor.

"Salgın bir devletin başına gelen en büyük felaketlerden biridir." ve "Padişah bildik, itaat ettik, hürmet ettik. Sabi sübyana ettiğine bak. Yazık değil mi şu gençlere?" sözleri izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Öte yandan fragmanın son sahnesinde Sultan Abdülhamid'e söylenen "Bunlardan Osmanlı Devleti'ni korumanızın tek yolu var; tahttan çekilmeniz" sözleri de izleyicileri heyecanlandırdı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 27. BÖLÜM

Sultan Abdülhamid, Şehzade Abdülkadir’e canına kast edip tahta göz koymasının hesabını sorar. Üstelik petrol şirketinin karar hisselerini de yabancılara satmıştır! Abdülkadir kendini aklamak için Mahmud Efendi'den yardım ister. Öte yandan Marco da, ismini Abdülhamid’e verip kendini deşifre eden Mahmud Efendi'yi öldürmek için harekete geçmiştir.

Sultan Abdülhamid yıllar önce hainler tarafından intihar süsü verilerek katledilen amcası Sultan Abdülaziz’in katillerinin bulunması ve yarım kalmış hesabının kapatılması için Murad’ı görevlendirir. Zamanında Abdülaziz’in ölüm emrini vermiş olan Parvus, Sultanı öldüren katili koruma altına alır. Hatice, Kemalettin’e yazdığı aşk mektubunun Bidar Sultan’ın eline geçmesi sonucu intihara teşebbüs etmiştir.

Hatice’nin neden canına kıymak istediği haremde merak konusu olurken, mektubu okuyan Bidar Sultan ve Naime Sultan durumu anlayıp adeta şok olurlar. Hatice, aşk mektubunu okuyan Bidar Sultan ve Naime Sultan’a ne cevap verecek? Abdülkadir’in cezası ne olacak? Mahmud Efendi Marco’nun elinde mi yoksa İngilizlerle iş birliği yaptığını öğrenen Abdülhamid’in kurduğu idam sehpasında mı can verecek? Ve Sultan Abdülaziz’in intikamı alınabilecek mi?

Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid 28. bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı

Payitaht yeni bölüm fragmanı

Payitaht 28. bölüm fragmanı