Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Saygın Soysal, Hakan Boyav, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ezgi Eyüboğlu ve Gözde Kaya gibi isimlerin bulunduğu Payitaht "Abdülhamid" dizisi 30. son bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Yeni bölüm öncesinde Payitaht "Abdülhamid" 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Payitaht "Abdülhamid" 31. bölüm fragmanı ve özeti...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" dizisi 30. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Payitaht "Abdülhamid" 31. yeni bölüm fragmanı;

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Parvus’un yakalanması bütün dünyayı ayağa kaldırır. Vladimir, Karaso ve Herzl’ın iş birliğiyle Payitaht’ta ayaklanmalar olur. Sultan Abdülhamid hem dış ülkelerin baskıları hem de içeride ayaklanan tüccarlar ve gayrimüslim tebaa ile uğraşmak zorunda kalır.

Naime Sultan, Kemalettin’in başında iyileşmesi için beklerken; Kemalettin’in hayatından endişe eden Hatice’yi zapt etmek imkânsızdır. Osman Paşa oğlunu vuran Hatice Sultanla konuşmak için Mahmud Paşa’nın kapısına gelir. Seniha Sultan bu aşkın öğrenilmesini daha fazla engelleyemeyecektir. Çünkü Kemalettin, kazayla kendini vurduğunu söylese de başta Sultan Abdülhamid olmak üzere herkes bu garip vurulma olayının ardında başka bir fail olduğunu anlamıştır.

Saray hapsi biten Abdülkadir, Firuze’den bir iz bulmak için çabalar. Firuze de Abdülkadir’e ulaşmaya çalışır. Ama aralarındaki Bidar Sultan engelini aşmak mümkün değildir.

Vladimir, Herzl’la birlikte tüccarları zora sokmak için kurduğu oyunu bozan Mahmud Paşa’nın ölüm emrini keser. Mahmud Paşa kendisi için kurulan tuzağı öğrendiğinde her şey için artık çok geçtir.

Tahsin Paşa, köydeki anasıyla vedalaşıp İstanbul’a doğru yola çıkar ama çok sevdiği hünkârına kavuşması kolay olmayacaktır.

Sultan Abdülhamid, Herzl’ın estirmeye çalıştığı isyan rüzgârına direnen tüccar İbrahim Efendiye, Dersaadet Ticaret merkezinin açılış vazifesini verir.

Paşalarından birinin ihaneti bu kez Sultan Abdülhamid’i hiç beklemediği, can evinden vurur. Parvus’un boynuna taktığı ip, kendi ayağına dolanır.

Payitaht

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm

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