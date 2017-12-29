Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Sultan Abdülhamid, ele geçirilip kurgulanan belgeler ve kanıtlara istinaden, soykırımla suçlanıp savaş suçlusu ilan edilmek üzere. Sultan Abdülhamid Parvus’u idam ettirme kararına karşı bedelini dostu Tahsin Paşa’nın canı ve soykırımla suçlanarak kendi mahkûmiyetiyle mi ödeyecek? Yaşanacak bir gelişme/ bir zafer belki de beraberinde bir felaketi getirecek. Üstelik tehlikede olan sadece Tahsin Paşa’nın hayatı değil, Sultan Abdülhamid’in tahtı! İşte Payitaht Abdülhamid 31. yeni bölümünde yaşanacaklar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sultan Abdülhamid; Parvus’u idam ettirirken, 'karşı cephede' ise Tahsin Paşa’nın "ipin ucunda" olduğundan habersizdir. Yaşanacak bir gelişme/ bir zafer belki de beraberinde bir felaketi getirecektir... Üstelik tehlikede olan sadece Tahsin Paşa’nın hayatı değil, Sultan Abdülhamid’in tahtıdır!



Sultan Abdülhamid, ele geçirilip kurgulanan belgeler ve kanıtlara istinaden, soykırımla suçlanıp savaş suçlusu ilan edilmek üzere.

Öte yandan, Kemalettin’i vuran Hatice, muhafızlar tarafından Sultan Abdülhamid’in huzuruna getirilir. Bidar Sultan, Hatice ve Kemalettin’in arasındaki ilişkiyi öğrenmiş Haremde kıyamet kopuyorken, Mahmud Paşa ortalığı yatıştırmanın tek çaresini söyler: Hatice derhal Vasfi ile evlendirilecektir!

Firuze ise beş parasız, perişan halde bir handa kalmaktadır. Abdülkadir, Firuze’nin yerini öğrenip yanına giderken, ikili, kendilerini bekleyen ölümcül felaketten habersizdir...

Firuze ve Abdülkadir aşklarının bedelini canlarıyla mı ödeyecektir?



Kemalettin son anda haberdar olduğu Hatice ve Vasfi’nin nikâhını durdurabilecek midir?



Sultan Abdülhamid Parvus’u idam ettirme kararına karşı bedelini dostu Tahsin Paşa’nın canı ve soykırımla suçlanarak kendi mahkûmiyetiyle mi ödeyecektir?

Payitaht Abdülhamid

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