Payitaht: Abdülhamid, yapımını Filinta dizisinin yapımcısı ES Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar'ın, senaristliğini Uğur Uzunok'un yaptığı tarihi-kurgu türünde dizidir. Payitaht "Abdülhamid" dizisi 33. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Payitaht "Abdülhamid" 33. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte Payitaht "Abdülhamid" 33. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" dizisi 33. bölümü ile 12 Ocak Cuma 20:00'de TRT 1'de!

Payitaht: Abdülhamid 33. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte Payitaht: Abdülhamid 33. bölüm fragmanı;

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 32. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Abdülhamid Kudüs’ten toprak isteyen Herzl’a ağır bir karşılık verir. Herzl’ın Sultan Abdülhamid’e olan nefreti perçinlenirken, bir diğer düşman Parvus ise hain planlarına devam etmektedir.



Sultan Abdülhamid Osmanlı’yı güçlendirmek için yeni bir ordu kurarken, Alman İmparatoru Wilhelm ile de bir ortaklık kurmayı planlamaktadır. Parvus Osmanlı-Alman ittifakını bozmak için harekete geçer. Parvus’un safına çektiği bir Alman askerinin Osmanlı sancağını yakma girişimiyle başlayan husumet, Murad’ın askeri vurup esir düşmesine ve iki ülkenin arasında kriz çıkmasına kadar uzanır. Hatice, Vasfi ile evliliğinde son derece mutsuzken, Kemalettin kendi acısını yüreğine gömüp Naime’yi mutlu etmek hedefindedir.

Bidar Sultan ise Hatice ile ilişkisini öğrendiği Kemalettin’e güvenmemektedir artık. Sadece Naime’nin değil, Abdülkadir’in de Firuze ile birlikteliğine engel olmaya çalışan Bidar Sultan, evlatlarını yanlış seçimlerinden döndürmeyi başarabilecek midir?

Sultan Abdülhamid, Almanlarla olan siyasi krizi çözmek üzereyken, bu kez Parvus’un başka bir korkunç planıyla yüz yüze kalır. Sultan Abdülhamid bu ölümcül hamleyi bertaraf etmeyi başarabilecek midir?

Payitaht

TRT 1

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER