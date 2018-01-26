Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi İkinci Abdülhamid'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi, 35. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Ekrana gelecek bölüm öncesinde izleyicilerin yeni bölüm araştırması sürüyor. Peki Payitaht Abdülhamid 35. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 35. BÖLÜM FRAGMANLARI VE BÖLÜM ÖZETİ

Parvus saklandığı delikten çıkamayınca Abdülhamid’i alt etmek için karşısına Karaso’yu çıkarır.

Demir yolu ve petrol anlaşmasında karar hisselerini almak için Abdülhamid’in paraya ihtiyacı vardır. Parvus önce Abdülhamid’in beklediği paranın önünü keser. Abdülhamid başka bir yol bulmaya çalışır. Parvus bu kez de Hüseyin’i öne sürer. Onun yardımıyla Abdülhamid’in beklentilerini boşa çıkarır. Ancak Mahmud Paşa, Hüseyin Paşa’nın ipliğini pazara çıkaracak bir önlem almıştır.

Kemalettin ve Vasfi canlarını tehlikeye atarak yangından Naime ve Hatice’yi kurtarmayı başarırlar. Hatice amacına ulaşıp Saraya geri dönse de huzur bulamaz. Vasfi’den kurtulmak için kazdığı kuyuya bu kez kendisi düşer.

Abdülhamid diplomasi dehasıyla, Wilhelm’in Kudüs planını bozmayı başarır.

Abdülkadir’in babasının gözüne girmek ve işe yaradığını göstermek için yaptığı hamle, telafisi imkânsız zararlara sebep olur.

Dilşad, Murad’ın kendisinden şüphelendiğini anlayınca kaçmaya çalışır. Ama bu sefer de Vladimir’in eline geçer.

Firuze, Bidar Sultan’ın ona kurduğu tuzaktan bihaber, Sarayda sultancılık oynamaktadır. Bu kez gerçek yüzünü gizlemesi, Abdülkadir’i kandırması kolay olmayacaktır.

Abdülhamid her şeyden çok önemsediği milletinin geleceğini, Dilşad canını, Abdülkadir onurunu kurtarabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sultan Abdülhamid, içinde sivil Yahudilerin olduğundan habersiz, Rus gemisi için bombalama emrini vermiş, Parvus bu katliamı dünyaya servis etmek için beklemektedir.

Hüseyin Paşa, Mahmud Paşa’nın hainliğini kanıtlamış, tutuklama emri vermiştir.

Dilşad’ın Herz hayranlığı onu bir ihanetin içine çeker. Parvus, Dilşad’ın verdiği ipucuyla Wilhelm’i Sultan Abdülhamid’e karşı kendi safına çekmeyi başarır. İkilinin ittifakını öğrenen Sultan Abdülhamid, Murad aracılığıyla, Parvus’a karşı plan yapar.



Saraya yerleşen Firuze ise haremdeki kuralları hiçe saymaktadır. Bidar Sultan, Firuze’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak bir plan yapar. Hatice ise tam da Naime kendisini ziyarete geldiği sırada, köşkü ateşe verir.



Köşkü alevler sararken, Hatice ve Naime yangından sağ çıkabilecekler mi?



Bidar Sultan, Firuze’yi Abdülkadir’den ayırmayı başarabilecek mi?

Murad, Parvus’u yakalayabilecek mi?



Ve hainlerin safına geçen Wilhelm’in, demiryolu şirketinin başına atadığı ve Sultan Abdülhamid’in karşısına çıkardığı sürpriz isim kim olacak?

Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid 35. bölüm

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm

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