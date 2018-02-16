Payitaht Abdülhamid 39. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 38. bölüm sonrasında heyecanla beklenmeye başlandı. Yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, Payitaht Abdülhamid 39. yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor. Peki Payitaht Abdülhamid 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav ve Selen Öztürk gibi isimlerin yer aldığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi İkinci Abdülhamid'in devlet yönetimini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi, 38. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan 38. bölümün ardından bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 39. böüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Payitaht Abdülhamid 39. yeni bölüm fragmanı" ve "Payitaht 39. bölüm fragmanı" aramalarını arttırdı.

Payitaht Abdülhamid'in merakla beklenen 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte bir sondaki bölümde yaşanacak gelişmeler hakkında ipuçları verilecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 38. BÖLÜM

Sultan Abdülhamid, kendini linç etmeye gelen, Parvus tarafından kandırılmış halk ile karşı karşıyadır. Abdülhamid, memleketini satacağına, kaçıp gideceğine inandırılarak galeyana gelmiş olan halkını nasıl teskin edecektir?

Parvus ise, Abdülhamid’i böylesine zor bir durumun içine sokmanın keyfini sürmektedir...

Abdülhamid, öfkelidir. Parvus’a karşı büyük bir hamle yapar ancak Parvus arkasına Avrupa devletlerini almıştır. Avrupa’daki öğrencilerimizi tutuklatır... Kendi hürriyetine karşılık onları öne sürer... Bir yandan da Hüseyin Paşa’ya kurdurduğu ordu ile kalleşçe bir plan hazırlar.

Bidar Sultan, oğlu için endişelenirken, gerçek yüzü ortaya çıkan Firuze artık yolun sonuna gelmiştir. Ahsen, Murat’ın evlilik teklifini kabul ederken diğer yandan başka bir evlilik yıkılmak üzeredir. Seniha’nın Mahmud Paşa’nın peşine taktığı hafiye, ihaneti doğrulamıştır ve Mahmud Paşa eşyalarıyla birlikte kapının önünde bulur kendini.

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