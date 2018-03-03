TRT 1 ekranlarının Cuma günü dizisi olan Payitaht Abdülhamid, 40. son bölümü ile ekrana geldi. Yapılan idamlar sarayda büyük yankı uyandırdı. Diziden sonra gözler Payitaht Abdülhamid 41. yeni bölüm fragmanındaydı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 40. SON BÖLÜM

Sarayda, Murad’ın ve Hüseyin Paşa’nın idamlarının kasveti yaşanırken, Payitaht’ın başına da yeni ve büyük bir bela sarıldı. Abdülhamid bu belayla baş edebilmek için kendine has bir adalet anlayışı taşıyan sıra dışı birini, Fehim Paşa’yı (Erkan Avcı) görevlendirdi.

Seniha Sultan, Bidar Sultan’ın kardeş acısını bahane ederek haremin idaresini istedi. Bu yeni durum iki kadının arasını yine açtı.

Abhazya Prensi’nin kızları Prenses Efsun (Nur Fettahoğlu) ve kız kardeşi Pakize’nin (Buse Varol) Saraya gelişleriyle, Saraydaki dengeler büsbütün değişti.

Mahmud Paşa, Saraydaki diğer paşalarla sadrazamlık mevki için rekabete girdi. Parvus, Bulgar topraklarında büyük bir isyanın hazırlıklarını yaparken, Abdülhamid en yakınından gelen yeni bir ihanetle sarsıldı!

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