Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı, bu akşam dizinin yayınlanan son bölümünün ardından yayınlandı. Payitaht "Abdülhamid" 42. bölüm fragmanı, yeni bölümde yine heyecanlı anların geleceğinin habercisi. Payitaht "Abdülhamid" son bölümünde ise Abdülhamid, Parvus'un yabancı bir posta teşkilatı aracılığıyla şifreli bir şekilde haberleştiğini fark ediyor ve kurulan hain planı ortaya çıkarıyor. Pakize, Sabahattin’le mi Abdülkadir’le mi evlenecek? İşte Payitaht "Abdülhamid" 41. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid 42. bölüm fragmanı;

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Meyid, Abdülhamid’e Parvus’un sırlarıyla dolu olan kasadan bahseder. Vladimir ölürken bu gizli kasanın anahtarını Meyid’e vermiş, bu sayede Parvus’un ajanlarıyla kurduğu iletişim ağına ulaşılmıştır.

Parvus’un yabancı bir posta teşkilatı aracılığıyla, şifreli bir şekilde haberleştiğini fark eden Abdülhamid, şifreleri çözüp, devleti hakkında kurulan hain planları ortaya çıkarmaya çalışır.

Öte yandan Parvus, tarihi bir katliam yaratacak büyük bir isyan çıkarmanın hazırlığındadır.

Payitaht'taki afyon ticaretinin peşine düşen Fehim Paşa, Abdülhamid’in emri dışında hareket eder. Bunu fark eden Meyid, Fehim Paşa’dan şüphelenmeye başlar.

Selim Paşa, kızının mezar taşından alınan harfleri Sarayda görünce, Herzl’ın tuzağına düşer ve kızının ölüm emrini Paşalardan birinin verdiğinden emin olur. Adaleti sağlamak için Mahmud Paşa ile Sadrazamlık mevki için büyük bir yarışa girer.

Efsun’un planı işlemiş, Bidar Sultan, Pakize’yi Abdülkadir’le evlendirmeye niyetlenmiştir. Ancak, bu sırada Sabahattin’in Pakize’ye yaptığı evlenme teklifi ortalığın karışmasına neden olur.

Pakize, Sabahattin’le mi Abdülkadir’le mi evlenecek?

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