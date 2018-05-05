Paylaşılamayan Cinayet raflarda

Yıl 2008.
Topraklarında güneş batmayan imparatorluğun Kraliçesi Türkiye’ye geliyor. Haşmetmeapa ülkemizde en üst düzeyde koruma sağlamak için İstanbul Emniyetinde bütün birimler alarma geçmiş. Kraliçe en iyi şekilde ağırlanacak!
O telaş içinde, asırlar ötesinden bir koku yayılıyor dördüncü tepe Fatih’ten, sıradan günlerine boğulmuş kadim şehir İstanbul’a; belki katillerinin bile yüzünü görememiş kurbanların pes etmeyen küf kokusu. İmparatoriçelerin, sultanların ve kraliçelerin gurur ve kibir dolu gölgeleri şehrin üstüne çökmüş, huzur içinde yatan evliya ve dedelerin ruhlarına yeni ortaklar gelmiştir!
Pierre Loti tepesinde aşık olduğu kadınla sakin bir hayat süren İstanbul Emniyeti Cinayet Büro başkomiseri Selim’in huzuru kabuslarla paramparçadır artık. Mazinin failleri tozlu tarih sayfalarında azimle izlerini kaybettirmeye çalışırken, kurbanların talihsiz ruhları genç adamın vicdanına elemleriyle yapışmış, onu gece gündüz taciz etmektedirler.
Tarih Pierre Loti tepesinin tutkulu polisi ve karısına sırlarının kapısını aralayacak ve failleri gün ışığına çıkaracak mıdır, yoksa hiç umursamadan genç çifti kurbanların biçare ruhlarının ıstırab dolu yakarışlarına terk mi edecektir?
Anlatılan, bir Kraliçe Türkiye’ye gelirken, Tarihin vicdanı ile Tarihin soğuk yüzünün hikayesidir.
Cennet ve cehennemin, hayallerin ve gerçeklerin hikayesi!
Ne failleri, ne kurbanları paylaşan!
Melih Esen Cengiz’den, Abdülaziz dönemi Osmanlı İmparatorluğu, 1950’ler İstanbul’u ve yakın dönemde geçen, sürpriz finaliyle okurları şaşırtacak bir polisiye roman...
Kraliçeler, Sultanlar ve İmparatoriçeler..........
O’nun kefaretini hangisi ödeyecekti?
Yıl 2008.
Topraklarında güneş batmayan imparatorluğun Kraliçesi Türkiye’ye geliyor. Haşmetmeapa ülkemizde en üst düzeyde koruma sağlamak için İstanbul Emniyetinde bütün birimler alarma geçmiş. Kraliçe en iyi şekilde ağırlanacak!
O telaş içinde, asırlar ötesinden bir koku yayılıyor dördüncü tepe Fatih’ten, sıradan günlerine boğulmuş kadim şehir İstanbul’a; belki katillerinin bile yüzünü görememiş kurbanların pes etmeyen küf kokusu. İmparatoriçelerin, sultanların ve kraliçelerin gurur ve kibir dolu gölgeleri şehrin üstüne çökmüş, huzur içinde yatan evliya ve dedelerin ruhlarına yeni ortaklar gelmiştir!
*Sultan Abdülaziz ve İmparatoriçe Eugenie
Pierre Loti tepesinde aşık olduğu kadınla sakin bir hayat süren İstanbul Emniyeti Cinayet Büro başkomiseri Selim’in huzuru kabuslarla paramparçadır artık. Mazinin failleri tozlu tarih sayfalarında azimle izlerini kaybettirmeye çalışırken, kurbanların talihsiz ruhları genç adamın vicdanına elemleriyle yapışmış, onu gece gündüz taciz etmektedirler.
Tarih Pierre Loti tepesinin tutkulu polisi ve karısına sırlarının kapısını aralayacak ve failleri gün ışığına çıkaracak mıdır, yoksa hiç umursamadan genç çifti kurbanların biçare ruhlarının ıstırab dolu yakarışlarına terk mi edecektir?
Sultan Abdülaziz ve Kraliçe Victoria
Anlatılan, bir Kraliçe Türkiye’ye gelirken, Tarihin vicdanı ile Tarihin soğuk yüzünün hikayesidir.
Cennet ve cehennemin, hayallerin ve gerçeklerin hikayesi!
Ne failleri, ne kurbanları paylaşan!
Melih Esen Cengiz’den, Abdülaziz dönemi Osmanlı İmparatorluğu, 1950’ler İstanbul’u ve yakın dönemde geçen, sürpriz finaliyle okurları şaşırtacak bir polisiye roman...
Melih Esen Cengiz kimdir?
1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucusu ve 1 numaralı üyesi... Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi... Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play komisyonu üyesi... Asr-ı Fener kitabının yayına hazırlayıcısı ve derleyicisi... Asr-ı Fener TV programının hazırlayıcısı ve sunucusu... Yayımlanmış 5 romanı ve 1 tiyatro oyunu bulunan yazar-şair...
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