Paysandu - Brasil De Pelotas maçı öncesi rakamlar

Paysandu ve Brasil De Pelotas, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Paysandu 6 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Brasil De Pelotas 2 puanda ve 14. sırada. Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Brasil De Pelotas son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 415 kodlu maçı oynayanlar; Paysandu galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Brasil De Pelotas galibiyet oranı 3.20. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Paysandu son hafta oynanan Santa Cruz maçında 4-2 kazandı.

Brasil De Pelotas ise Ituiutaba karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Paysandu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Paysandu, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Brasil De Pelotas, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brasil De Pelotas 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.