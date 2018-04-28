Paysandu - Brasil De Pelotas maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Paysandu, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brasil De Pelotas takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Paysandu 6 puanla 4. sırada, Brasil De Pelotas 2 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Brasil De Pelotas son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Paysandu kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Brasil De Pelotas kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Paysandu son haftadaki Santa Cruz müsabasında 4-2 kazandı.

Brasil De Pelotas ise Ituiutaba maçında 2-1 yenildi.

Paysandu, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Brasil De Pelotas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brasil De Pelotas, 2 gol atarken 2 gol yedi.