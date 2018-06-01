Paysandu - Ituiutaba maçı heyecanı

Brezilya Serie B maçında Paysandu ile Ituiutaba, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. 12 puanlı Paysandu 7. sırada bulunuyor, Ituiutaba 4 puana sahip ve 18. sırada. Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Ituiutaba, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 184 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paysandu kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.20, Ituiutaba sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Paysandu son haftadaki Figueirense müsabasında 1-0 yenildi.

Ituiutaba ise Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Paysandu, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Ituiutaba, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ituiutaba 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.