Visa ve MasterCard tarafından onaylanan Türkiye'nin ilk ödeme servis sağlayıcısı olan PayU Türkiye, başarılı performansıyla küresel ilgi odağı oldu. PayU, Global Ürün Stratejisi Başkanlığı görevini PayU Türkiye CEO'su Emre Güzer'e emanet etti.
Bu gelişme dâhilinde Güzer; PayU'nun EMEA ve LATAM (Latin Amerika) bölgelerindeki hedeflerine ulaşmasını ve pazar payını artırmasını sağlayacak global ve lokal ürün stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra artan rekabet ortamında lokal ödeme araçları ve farklı partilerle işbirliklerinin dengeli bir yapıya kavuşturulması ile lokalde başarı gösteren ürünlerin globale yayılmasının sağlanması gibi görevlerin sorumluluğunu üstlendi.
"DENEYİMİMİZİ DİĞER ÜLKELERE SUNACAĞIZ"
Türkiye'nin yıllardır yükselen bir başarı grafiği çizdiğini ve tüm pazarlara eşit uzaklıkta durduğunu vurgulayan Güzer, ödeme teknolojilerindeki üstün gücünün de PayU'nun Türkiye'ye bu sorumluluğu verme kararı almasında etkili olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ödemeler sistemi ekosisteminde denemeler yapmak ve nabız ölçmek için ideal şartları sunan bir ülke olduğunun altını çizen Güzer, “Artık PayU olarak farklı ülkelerde edindiğimiz deneyimi, global ölçekte işbirliklerimizi artırarak diğer ülke ve pazarlara da profesyonel bir şekilde sunacağız” dedi.
"HEDEF İLK BEŞE GİRMEK"
Sayısı yüzbinleri geçen işyerleriyle milyarlarca müşteriye dokunduklarını söyleyen Emre Güzer, sözlerine şöyle devam etti: “Hem işyeri hem de müşteri tarafında 250'yi geçen ürünle hizmet veriyoruz. Farklı ülkelerde kullanılan ürünlerin, diğer ülkelerde de müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak başarılı olması mümkün. İşte biz de bu çözümlerin yayılma sürecini yöneteceğiz. Aynı zamanda farklı ülkelerdeki trendleri ve ihtiyaçları tek elden analiz ederek uygun ürünün uygun zaman ve pazarda sunulmasını hedefliyoruz. Global işyerlerimiz konusunda büyük sorumluluklar taşıyoruz. Bu işyerlerinin özellikle de gelişmekte olan ülkelere erişimde sıkıntı yaşadıklarını biliyor ve bu sıkıntıları çözmeyi hedefliyoruz. Bankacılık sistemlerine erişimi kısıtlı kitleleri internet üzerinden alışverişle tanıştırmak için atılacak doğru adımları planlayacağız. Böylece dünyanın ilk 5 ödeme sistemi arasına girmeyi amaçlıyoruz.”
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