İş-Yaşam

Pazarda kilogramını 10 TL'den satıyorlar

04.04.2018 - 12:29 | Güncelleme:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında sera kuran Ordulu iki kardeş, istiridye mantarı üreterek geçimini sağlıyor. Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Engin Kontaş ile ev hanımı kardeşi Ayşe Sözüer, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müracaat etti

  • 1 Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı...
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    Başvuruları kabul edilen iki kardeş, evlerinin yanındaki araziye 100 metrekare büyüklüğünde sera kurdu. Bir süre sonra 100 metrekare büyüklüğünde ikinci serayı da kendi imkanlarıyla kurmayı başaran iki kardeş, yılda 5 tonun üzerinde istiridye mantarı üretiyor.

     

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  • 2 Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı...
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    Engin Kontaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalindeki işe Bakanlığın projesi sayesinde kavuştuğunu söyledi. Pazar sıkıntıları olmadığını, ürettikleri ürünün seradan çıkar çıkmaz satıldığını aktaran Kontaş, üçüncü serayı kurmak istediklerini belirtti. Kontaş, bu işi yapmak isteyenlere hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Kimse endişe etmesin. Zaten şu anda Türkiye pazarında çok ciddi istiridye mantarı açığı var" dedi.

  • 3 Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı...
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    İstiridye mantarından elde edilen gelirin rahatlıkla iki üç aileyi geçindirdiğine dikkati çeken Kontaş, "Mantarın toptan kilogram fiyatı 7,5 lira. Pazarda ise 10 liradan satıyoruz. Şimdiye kadar pazara götürdüğümüz ürün geri dönmedi. Adeta kapış kapış satıldı" diye konuştu.

     

  • 4 Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı...
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    Kontaş, istiridye mantarının aylık getirisinin yaklaşık 4 bin lira olduğunu bildirdi. Ayşe Sözüer ise erkek kardeşiyle bu işe girdiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu zamana dek pazar sorunları olmadığını vurgulayan Sözüer, "Üç ayda bir hasat oluyor. Topladığımız ürün ise bir hafta içerisinde satılıyor. Üretimden ve satıştan gayet memnunuz. Bu ürünü soran ve almak isteyen çok ancak gelen talebi yetiştiremiyoruz" dedi.

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  • 5 Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı...
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    Sözüer, istiridye mantarının çok lezzetli olduğunu kaydederek, "Bu mantar Karadeniz'de çok bilinmiyordu. Bakanlığın projesi sayesinde tüm Karadeniz bu ürünü tanımaya başladı. Tüketildiği zaman da tadının ne kadar güzel olduğunun farkına varıldı. Çok lezzetli olduğu için herkes tercih ediyor" ifadesini kullandı.

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Yorumlar 10
  • Misafir 07 Mayıs 2018 Pazartesi 03:00
    hukumluler yakınlarındakı uygun alanlarda ağaç yetıştırsınlerde kalıcı bır faaliyet olur hatıralarında yaşar teşekkurler tum uretıcı veamırlerıne
  • Misafir 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:57
    Köylüleri kullanıl zengin olmuş özetle
  • Misafir 15 Nisan 2018 Pazar 15:07
    uretime tesvik etmek icin yapilan yalan haberler paranizi mantara baglamayin bizde yaptik denedik 3 ayda 60 bin TL zarar kurtarmiyor yapacak olan koyde yasayan ek gelir olsun diye kendi arazisine yapmali eşi çocugu ilgilenirse anca oyle oluyor
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