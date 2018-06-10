"Pazartesi açıklanacak, yüzde 7'nin üzerinde bekliyoruz"

Ağbal, bu yılın ilk çeyreğinin yatırım, üretim, ihracat, satış ve güven endeksleri olarak çok güçlü olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Pazartesi günü 2018 yılının ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Farklı farklı tahminler var. Yüzde 7'nin üzerinde ilk çeyrekte bir büyüme bekliyoruz. Türkiye ekonomisinde 2017 yılında göstermiş olduğumuz güçlü performansın 2018 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de bizi sevindiren yatırım tarafından harcamaların güçlenmesi, yatırımların artması. İhracatta ve turizmde güçlü bir toparlanma var. Bu büyümeye ciddi anlamda katkı veriyor."

Türkiye'nin borç yükünün ciddi anlamda azaldığını anlatan Ağbal, iktidarı devraldıkları 2002 yılında kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 72 olduğunu, bu oranın bugün yüzde 28'e indiğini bildirdi.

Ağbal, AK Parti iktidara geldiğinde vergilerin yüzde 85'inin faize gittiğini, bütçe harcamalarının da yüzde 50'sinin faize gittiğini vurgulayarak "Şu anda 100 liralık vergi topluyoruz. Sadece 10 lirası faize gidiyor. 90 lirası hizmete gidiyor. 100 lira bütçe harcaması yapıyoruz. 92 lirası hizmete gidiyor. 8 lirası faize gidiyor." diye konuştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE SENARYO

Bugün yeni oyunun bankacılık sektöründe oynandığını aktaran Ağbal, şöyle devam etti:

"Uluslararası derecelendirme kuruluşları ve birtakım mamuller, kamu maliyesi üzerine çok konuşamıyorlar ama şimdi de kalkmışlar, Türk bankacılık sektörü üzerine birtakım senaryolar yazıyorlar. Birtakım evhamlar üretiyorlar. Normalde uluslararası alanda sermaye yeterlilik oranı önemli bir olay. Bankların ne kadar sağlam bir bilançoya sahip olduklarını gösteriyor. Sermayesi yeterli mi, değil mi? Uluslararası kuruluşlarda bu oran yaklaşık yüzde 12'dir. 'Bizim bankacılık sistemimizi de güçlü tutalım.' diye biz yüzde 8 tutmuşuz. Şu anda bu rakam yüzde 16. Yani iki katı. Şimdi kalkmış diyorlar ki 'Bankalarla ilgili acaba bir şeyler mi var? Negatif izlemeye aldık.' Siz gidin Avrupa’nın o bilançoları bozuk bankalarını negatif izlemeye alın ama herhalde abileriniz oraya rapor yazmaya müsaade etmiyor. Anlaşılan o. Onu görüyoruz."