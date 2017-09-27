Pedro Martins: Evimizin dışında oynamak hiçbir zaman kolay olmuyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında yarın Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Vitoria Guimaraes'te Teknik Direktör Pedro Martins ve kaleci Joao Miguel basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Pedro Martins, "Öncelikle bu zor bir maç olacak. Ama keyifliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gruba baktığımızda denge görebiliriz ve zor bir gruptayız ama buna rağmen mücadele edip elimizden geleni yapacağız. Bu takım iyi bir takım, yetenekli bir takım, defansif ve ofansif olarak çok iyiler. Bunu aklımıza yazdık. Hazır geldik o yüzden merak etmiyoruz. Yarın göreceğiz. Bizim için önemli olan yarınki maç, ona odaklanacağız. Takımımız fizik olarak çok iyi durumda ve yarınki maçta bunu göstermek istiyoruz. Vitoria Guimaraes taraftarı bizden iyi bir sonuç bekliyor. İyi bir sonuç vermek istiyoruz. Onun için tekrarlıyorum, biz hazırız. Biliyorsunuz evimizin dışında oynamak hiçbir zaman kolay olmuyor. O yüzden mücadele edeceğiz" dedi.
MIGUEL: "ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Vitoria Guimaraes kalecisi Joao Miguel ise, "Keyifliyim ve hazırım. Bence korkacak bir şey yok. Sonuçta futbol bir oyun. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Douglas'ın yerine oynayacağım ve onun gibi iyi bir performans göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Portekiz ekibi basın toplantısının ardından karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
- Pedro Martins
- konyaspor
- Vitoria Guimaraes
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