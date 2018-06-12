Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, yapılan kod paylaşımı anlaşmasıyla, Pegasus misafirleri Nile Air'in 15 Haziran'dan itibaren gerçekleşecek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı – Kahire karşılıklı seferleri için biletlerini Pegasus satış kanalları üzerinden alabilecekler.

Pegasus misafirleri Nile Air'in pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın 4 günü düzenlenen seferleriyle Sabiha Gökçen'den Kahire'ye 16:05'te, Kahire'den Sabiha Gökçen'e ise 11:50'de uçabilecek.

Pegasus'un Nile Air ile birlikte KLM Royal Dutch Airlines, Flynas, Alitalia, Qatar Airways ve Delta Air Lines olmak üzere toplam 6 havayolu ile iş birliği bulunuyor.

Misafirler, Nile Air’in Kahire uçuşları için biletlerini www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, Pegasus'un Mobil Uygulamaları ve acente kanalları aracılığıyla satın alabiliyor.