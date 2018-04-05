Peker Açıkalın, 'Ivana Sert'e tokat attı' ve 'Motor dedi', haberleriyle ilgili şunları söyledi:



Ivana Hanım bana abim, hocam, ustam diyor. Motor, TDK'da aktif, çalışkan anlamına geliyor. Çoluğu var, çocuğu var benim de iki tane çocuğum var. Tokat atanların elleri kırılsın.





