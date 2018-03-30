Peker Holding yurtdışındaki yatırımlarına hız veriyor

Peker Holding, yurtdışında yatırımlarına hız veriyor. Bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker; Çamlıca, Maslak ve Tekirdağ’daki arsalarında geliştirme çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi.

Türkiye’deki tecrübelerini 6 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini ve ilk projelerini yerel bir ortakla İngiltere’de hayata geçirdiklerinin altını çizen Hasan Peker, İngiltere’de özellikle Londra’nın 30-40 kilometre dışındaki arazilerle ilgilendiklerini ifade etti. Peker, İngiltere’de hayata geçirdikleri bir projeyi de örnek olarak gösterdi:

"Maidstone bölgesinde üstlendiğimiz bir projede ilk etapta daire sayısı 112 adet olarak belirlenmişti. Fakat belediyeden devraldığımız bir proje bir türlü içimize sinmedi. Yaklaşık 1,5 yıl çalıştık. Süreç boyunca, projenin yaratacağı gölgeleri bile hesapladık. Bölge vatandaşlarının güneş ışınına daha fazla erişmesini istedik. Bölge yarasalarıyla ünlüydü. Onların geçiş yollarına göre projeyi revize ettik. Ve sonunda 162 dairelik bir proje hazırladık. Sonunda 15 kişilik Belediye Meclisi’nde bir gayrimenkul projesi için rekor sayılabilecek bir oyla; 14 kişinin onayıyla proje kabul edildi” dedi.

Almanya’da daire fiyatına apartman

Almanya’da da özellikle Düsseldorf bölgesinde önemli projeler üstlendiklerini ifade eden Hasan Peker, Heinsberg’deki projeyle ilgili, “Burayı Türkiye’de bir daire fiyatına, yaklaşık 1,1 milyon euroya satın aldık. Toplam 48 dairenin bulunduğu bir apartman. Şimdi bunu yeniliyoruz ve önümüzdeki aylarda kiralamalara başlayacağız ama müthiş bir talep var. Yine Düsseldorf’ın tam girişinde; 12 bin metrekarelik bir arsamız var. Burada karma bir proje geliştiriyoruz. İçinde bir de otel olacak. Otel projesinin kiralama anlaşmasını da geçtiğimiz günlerde tamamladık ve Novum Hotels ile 25+5 olmak üzere toplam 30 yıllık bir anlaşma imzaladık. Çoğunluğu emeklilik fonları olmak üzere toplam 6 fon şu an bu araziyi satın almak için tekliflerini bize iletti. Bunları değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hızımızla Avrupalıları şaşırttık

Türk gayrimenkul sektörünün dünyanın her bölgesinde proje geliştirebilecek potansiyele sahip olduğunun da altını çizen Hasan Peker şu ifadeleri kullandı:

"Biz Avrupa’ya yatırım yaptığımız günden bu yana, yapılamaz denilenleri başardık. Her ne kadar temkinli davransak da hızımız ve vizyonumuzla Avrupalıları şaşırttık. Biz aslında Türk gayrimenkul sektörünün ‘akıncı’larıyız. Geldik ve Türk şirketleri için mevzileri kazdık. Bugün büyük Türk firmalarının, İngiltere ve Almanya’da proje yapmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Buradaki tecrübemizle, onlara her türlü konuda yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağız.”

Son olarak Londra’nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan Gravesend bölgesinde bir gayrimenkul satın aldıklarını ifade eden Hasan Peker, “Londra’nın ünlü Thames Nehri’nin kıyısında bulunan ve ünlü edebiyatçı Charles Dickens ile özdeşleşen bu bölge, geleceğin cazibe merkezleri arasında öne çıkıyor. 14,8 milyar poundluk hızlı tren hattının devreye girmesiyle, Londra ile Gravesend arası 16 dakikaya kadar indi. Paramount yine bölgede 3,2 milyar poundluk bir tema park projesine başladı. Burada satın aldığımız gayrimenkul eski bir doğum evi” şeklinde konuştu.