Pelin Akil-Anıl Altan çifti bir AVM'de görüntülendi. Finlandiya tatilinden dönen ikili, “Genelde bu aylarda sıcak yerler tercih edilir ama biz -18 dereceye gittik, gerçekten muhteşemdi. Kuzey Işıkları’na denk gelmemiz de ayrıca güzel oldu” açıklamasını yaptı.

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