Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, İsviçre'de

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, setten arta kalan zamanlarının tümünü gezmeye ayırıyor. Daha önce dünyanın bir çok ülkesine giden çift, geçtiğimiz günlerde İsviçre'deydi