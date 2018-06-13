Ünlü isimler soluğu tatilde aldı

Diziler tatile girince ünlüler de kendilerini hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanındaki tatil yörelerine attı. Oyuncu Pelin Akil ile meslektaş olduğu eşi Anıl Altan ise tatil için Maldivler'e gitti