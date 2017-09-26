Pelin Akil ve Furkan Andıç'tan otoparkta dans

Furkan Andıç ve Pelin Akil, başrolünde yer aldıkları ‘Damat Takımı’nın dans sahneleri için özel ders aldı. HT Magazin'in haberine göre, filmde iki yakın iş arkadaşını canlandıran ikili, senaryo gereği otoparkta dans etti.

Romantizm yüklü dans performansıyla Andıç ve Akil, yönetmen Doğa Can Anafarta’dan tam not aldı. Romantik komedi türündeki ‘Damat Takımı’, 20 Ekim’de seyirciyle buluşacak.

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