Pelin Çift kimdir? sorusu gündeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk ettiği programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girdiği şehir hastaneleri diyaloğu sonrasında geldi. İşte TRT1 ekranlarında "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programını sunan Pelin Çift'in yaşamından detaylar...

PELİN ÇİFT KİMDİR?

1978 İzmir doğumlu olan Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı hava durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

Pelin Çift günümüzde Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur.

2013'te Show Tv'de Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2015 itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır.

2016 Yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi"adlı kitabı Erhan Altunay ile birlikte çıkarmıştır.

Okan Akbaş ile 2009 yılında evlenen Pelin Çift, verdiği bir röportajda eşi için "Eşim Okan, hayatımı çok kolaylaştıran biri" demiştir.

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