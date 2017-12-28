Pelin Karahan büyük oğlu için parti düzenledi

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Baba Bedri Güntay ise "Bugün benim canımdan çok sevdiğim oğlum doğmuş... Yüce rabbim bana inşallah senin hep güldüğün, mutlu olduğun, huzurlu olduğun, başarılı olduğun güzel günlerini görmeyi nasip eder iyi ki varsın" mesajını yayınladı.