Oyuncu Pelin Karahan'ın hiçbir mesaj yazmadan paylaştığı bu fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı. Bazı takipçileri Karahan'ın yeni film ya da dizi projesi için bu kılığa bürünüp bürünmediğini sorarken bazıları da bu görüntünün gerçek mi yoksa makyaj mı olduğunu sordu. İşin aslı ise başkaydı.

Pelin Karahan, görev aldığı bir sosyal sorumluluk projesi için makyaj koltuğuna oturdu. Saatlerce makyaj yapılan ve saçsız görüntüsü verilen Karahan daha sonra o anki görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.