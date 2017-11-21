Pelin Karahan: Kafasının dikine gidiyor

Pelin Karahan doğum sonrası 35 kilo verdiğini ama şu sıralar sunduğu yemek programı nedeniyle diyet yapamadığını söyledi.

KAFASININ DİKİNE GİDİYOR

Posta'nın haberine göre, Pelin Karahan sonra çocuklarından bahsedip eşine laf attı: "Ali Demir kardeşi Eyüp Can’ı kıskanıyor. Huysuzluk yapıyor. Tıpkı babası gibi kafasının dikine gidiyor. Eyüp Can ise bana benzemiş, sakin ve sessiz.”

Eşi Bedri Güntay, bu sözleri gülerek dinlemekle yetindi.

pelin karahan

Bedri Güntay