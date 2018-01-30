Ünlü oyuncu Pelin Karahan, perşembe akşamları Show TV’de ekrana gelen ‘Yuvamdaki Düşman’ dizisinde sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşuyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN'IN İLK BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERKEN KANSER OLAN GENÇ BİR KADIN!

Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin yaptığı, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna Müge Uğurlar’ın oturduğu ‘Yuvamdaki Düşman’da Pelin Karahan, çocuk sahibi olmak isterken kanser olduğunu öğrenen ve eşi tarafından ihanete uğrayan genç bir kadını canlandırıyor. Ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın uzun bir aradan sonra setlere geri döndüğü ‘Yuvamdaki Düşman’ dizisinde hayat verdiği ‘Tülin Yılmaz’ karakteri, bir bebekle birlikte tam bir aile olma hayali için yıllarca tedavi görüyor. Ancak konulan lenf kanseri teşhisi ve ardından yaşadıklarıyla hayatı cehenneme dönüyor. Kocasını kaybettiği kaza ona yakın arkadaş olacağı Yasemin’i (Aslı Tandoğan) kazandırsa da hayatlarını yıkan kadının yanı başlarında olması gelecekte başlarına geleceklerle ilgili soru işareti yaratıyor.

Başrollerinde Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan’ın olduğu ‘Yuvamdaki Düşman’da ayrıca Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak katıldığı Yuvamdaki Düşman, psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekranlara sıra dışı bir soluk getirecek.

“Yuvamdaki Düşman” 1 Şubat Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!

Yuvamdaki Düşman 2. bölüm 2. fragmanı;

Yuvamdaki Düşman 2. bölüm fragmanı;