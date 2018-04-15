3 | 9

Öztekin ayrılık iddiaları hakkında, “Evet doğru ama kötü ayrılmadık. Aslında ayrılık denilmez. Geçen hafta görüştük, üç saat birlikteydik. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz” açıklamasını yaptı.